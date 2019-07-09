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  • 09.07.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 17:27

devi 'dan la mücadele için yeni önlem

devi , geliştirdiği ler ile la mücadele için yeni bir adım atacak. Uygulama içeren yeni özelliği ile kullanıcılar, siber zorbaları kısıtlayabilecek.

Siber zorbalıkla mücadele için yeni önlem

Sosyal paylaşım ağı , ile mücadelede yeni adımlar atıyor. Uygulama içeren yeni özelliği ile kullanıcılar, siber zorbaları kısıtlayabilecek.

Yakında testlerinin başlayacağı açıklanan özellik ile Instagram kullanıcıları, kendilerini rahatsız eden siber zorbalara bir çeşit gizli yasak uygulayacak.

Bu kısıtlanan kişiler, kendisini kısıtlayanın uygulamada aktif olup olmadığını ya da mesajlarının onlar tarafından okunup okunmadığını göremeyecek.

Yapay zekadan faydalandığı diğer özellikte ise yorumlardaki denetim, uygulama tarafından dikkat çekici bir şekilde artırılıyor. Yapay zekanın 'saldırgan' olarak nitelendirdiği yorumlar, yorumu yazan kişiye 'bunu paylaşmak istediğine emin misin' diye sorulacak.

Bir süredir siber zorbalık ile aktif bir şekilde mücadele eden Instagram, 'saldırgan yorum filtresi' gibi özellikleriyle fotoğraf ve fotoğraf altı açıklamaları da siber zorbalık çerçevesinde değerlendiriyor.

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