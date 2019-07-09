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  • 10.07.2019 01:51
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 01:55

ne zaman çıkacak? neler?

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunuyla ilgili gelişmeler oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. Çıktığı günden bu yana milyonlar tarafından büyük ilgi gören GTA serisinin yeni oyunu 'nın ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki, ? neler? İşte merak edilen detaylar...

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Grand Theft Auto (GTA) 6'nın ne zaman çıkacağı şimdilerde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyunseverler büyük bir heyecanla GTA 6'nın çıkacağı zamanı bekliyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 özellikleri neler? İşte GTA 6 ile ilgili merak edilenler...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih belli olmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.

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