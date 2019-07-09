Grand Theft Auto (GTA) 6'nın ne zaman çıkacağı şimdilerde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyunseverler büyük bir heyecanla GTA 6'nın çıkacağı zamanı bekliyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 özellikleri neler? İşte GTA 6 ile ilgili merak edilenler...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih belli olmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.