Dikkat çeken açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Apple'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı son açıklamada kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi yönünde çağrıda bulundu.
Dikkat çeken açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Apple'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı son açıklamada kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi yönünde çağrıda bulundu.
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