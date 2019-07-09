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  • 09.07.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 20:26

'ın kurucusundan kritik uyarı! hesabınızı mutlaka silin

'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak ile ilgili yaptığı açıklamasıyla dikkat çekti. Wozniak sorunun sanıldığından çok büyük olduğunu kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi gerektiğini vurguladı.

Apple'ın kurucusundan uyarı! Facebook'u silin

Dikkat çeken açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Apple'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı son açıklamada kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi yönünde çağrıda bulundu.

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