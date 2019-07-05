Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 05.07.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:08

Xiaomi nedir? Özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin markası?

Dünyada pek çok kişi lar ile çeşitli işlerini yapıyorlar. Birçok fırsat sunan akıllı telefonlar milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Xiaomi ise akıllı telefon markalarından biri olarak yer alıyor. . Çin, Pekin merkezli dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi. Xiaomi, akıllı telefonlar, mobil uygulamalar, dizüstü bilgisayarları ve birçok tüketici elektroniği tasarlar, geliştirir ve satışını yapar.

Xiaomi Türkiye lansmanında yeni Xiaomi Mi 9 serisi ve Redmi Note 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Çinli teknoloji firması Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'nin özelliklerini ve fiyatını duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi nedir? Özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin markası?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri