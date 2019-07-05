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  • 06.07.2019 00:53
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 00:53

güncellemesi için geri sayım başladı! hangileri?

ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından yakın zamanda yayınlanması beklenen güncellemesini hangi telefonların alacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Android Q güncellemesi için geri sayım başladı. Peki, hangileri? İşte Android Q güncellemesi hakkında merak edilenler ve güncelleme alacak akıllı telefonlar listesi...

Android Q güncellemesi için geri sayım başladı!

Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlanması yeni Android sürümü Android Q güncellemesi teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor. Android telefon kullanıcıları Android Q güncellemesiyle ilgili detayları yakından takip ediyor. Güncelleme öncesi teknoloji meraklıları Android Q güncellemesi alacak telefon listesini araştırıyor. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

GOOGLE

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

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