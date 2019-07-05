Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlanması yeni Android sürümü Android Q güncellemesi teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor. Android telefon kullanıcıları Android Q güncellemesiyle ilgili detayları yakından takip ediyor. Güncelleme öncesi teknoloji meraklıları Android Q güncellemesi alacak telefon listesini araştırıyor. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

GOOGLE

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL