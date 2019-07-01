Google'ın en yeni Android sürümü Android Q güncellemesi için geri sayım başladı. Şimdi Android telefon kullanıcıları gelecek güncellemeyi bekliyor. İlerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte o liste...
ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?
Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL
ASUS
Asus Zenfone 5Z, Asus Zenfone 6
BLACKBERRY
BlackBerry Key2
ESSENTİAL PHONE
Essential Phone
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