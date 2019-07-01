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  • 01.07.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 18:58

alacak telefonlar hangileri? İşte güncelleme alacak telefonlar...

Teknoloji devi Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlayacak olan ni hangi telefonların alacağı merak konusuydu. Güncelleme öncesi hangi telefonların alacağı belli oldu. Peki, hangileri? İşte merakla beklenen o telefonlar listesi...

Android Q güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Google'ın en yeni Android sürümü Android Q güncellemesi için geri sayım başladı. Şimdi Android telefon kullanıcıları gelecek güncellemeyi bekliyor. İlerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte o liste...

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

GOOGLE

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

ASUS

Asus Zenfone 5Z, Asus Zenfone 6

BLACKBERRY

BlackBerry Key2

ESSENTİAL PHONE

Essential Phone

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