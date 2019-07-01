Google'ın en yeni Android sürümü Android Q güncellemesi için geri sayım başladı. Şimdi Android telefon kullanıcıları gelecek güncellemeyi bekliyor. İlerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte o liste...

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

GOOGLE

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL



ASUS

Asus Zenfone 5Z, Asus Zenfone 6

BLACKBERRY

BlackBerry Key2

ESSENTİAL PHONE

Essential Phone