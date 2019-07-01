2019 yılının en iyi akıllı telefonu seçildi

Huawei'nin P30 Pro amiral gemisi akıllı telefonu, Avrupa Donanım Birliği tarafından 2019'un "En İyi Akıllı Telefonu" olarak ilan edildi.

EN ÜST SIRADA YER ALDI

Huawei açıklamasına göre, Huawei P30 Pro, Avrupa Donanım Birliği Ödülleri 2019'da (European Hardware Association Awards 2019) "En İyi Akıllı Telefon" kategorisinde en üst sırada yer aldı.