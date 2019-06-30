iPhone kullanıcılarının geri sayımına aylar öncesinden başladığı iOS 13 ile gelecek yeniliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Apple'ın gelecek aylarda yayınlamaya hazırlandığı iOS 13 ile birlikte pek çok yeni özellik gelecek. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğin bulunduğu bir uygulama kaldırılmak istendiğinde özel olarak bildirim alınacak olması.
İOS 13 hangi telefonlara gelecek?
Son yıllarda kaybettiği prestiji, yayınlayacağı iOS 13 işletim sistemi ile yeniden kazanmak isteyen Apple, bunun için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Peki çok farklı yenilikler görebileceğimiz iOS 13'le birlikte neler ile karşılaşacağız?
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