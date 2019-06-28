Son zamanların popüler oyunlarından birisi olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yapımcısının Striking Distance adında bir stüdyoyla yeni bir oyun için çalışmalar yaptığı iddia edildi.

HEYECANLANDIRAN İDDİA

Yapım aşamasında olduğu konuşulan oyunun PUBG'nin devamı olarak geleceği iddia ediliyordu. Ancak Striking Distance tarafından yapılan açıklamada böyle bir durumdan bahsedilmiyor.