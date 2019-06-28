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  • 28.06.2019 23:26
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 23:26

'nin yeni oyunu geliyor! Aynı evrende geçecek

Dünya genelinde en çok oynanan oyunlar arasında yer alan 'nin yeni versiyonunun geleceğine dair iddialar PUBG meraklılarını heyecanlandırdı. Oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip eden birçok kişi 'nin gelip gelmeyeceğini merakla araştırılıyor.

Son zamanların popüler oyunlarından birisi olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yapımcısının Striking Distance adında bir stüdyoyla yeni bir oyun için çalışmalar yaptığı iddia edildi.

HEYECANLANDIRAN İDDİA

Yapım aşamasında olduğu konuşulan oyunun PUBG'nin devamı olarak geleceği iddia ediliyordu. Ancak Striking Distance tarafından yapılan açıklamada böyle bir durumdan bahsedilmiyor.

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