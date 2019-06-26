Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 26.06.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 17:55

? PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu?

PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oyunseverler, PlayStation'un yeni serisi 5'in ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. PlayStation 5'le birlikte gelecek özelliklerde merak konusu oldu. Peki, ? PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

PS5 ne zaman çıkacak?

PlayStation 5 oyun konsolunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Oyunseverler, son günlerde internet üzerinden PlayStation 5'in çıkış tarihini beklerken, bir yandan da konsolla birlikte gelecek yeni özelliklerin neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından konu hakkında bir açıklamada yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriPS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri