PlayStation 5 oyun konsolunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Oyunseverler, son günlerde internet üzerinden PlayStation 5'in çıkış tarihini beklerken, bir yandan da konsolla birlikte gelecek yeni özelliklerin neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından konu hakkında bir açıklamada yapılmadı.