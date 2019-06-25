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  • 25.06.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 21:59

2019 yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam'de indirime giren oyunlar hangileri?

Oyun meraklısı birçok kişi 'e gelecek yaz indirimlerini büyük bir heyecanla bekliyor. Oyunseverlerin merakla beklediği indirimlerin ne zaman geleceği merak konusu. Oyun dünyasının lider platformu olan Steam her sene düzenli olarak yaz indirimleri düzenliyor. Peki, ? Steam'de indirime gelen oyunlar hangileri? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

Steam oyunlarında yaz indirimleri başladı!

2019 yılının yaz aylarının gelmesiyle birlikte gözler Steam yaz indirimlerine çevrildi. Oyun dünyasının lider platformu olan Steam'e oyun meraklıları tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Steam ise her sene düzenli olarak yaz indirimleri düzenliyor. Bu nedenle oyun severler Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Steam'de indirime giren oyunlar hangileri?

STEAM'DE İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye saatiyle 25 Haziran Salı akşamı saat 20.00'da başlayacak olan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz tarihinde sona erecek.

İşte indirime giren Steam oyunları...

STEAM'DE İNDİRİME GİREN OYUNLAR HANGİLERİ?

Devil May Cry 5: %34 indirim

Assassin's Creed Odyssey: %50 indirim

GTA 5: %50 indirim

GTA 5: %50 indirim

Rainbow Six Siege: %50 indirim

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