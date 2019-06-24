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  • 24.06.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 22:10

'ye yeni özellikler gelecek! Artık daha rahat iletişim kurulacak

Dünya genelde milyonlarca kişi tarafından oynanan 'ye yeni bir güncelleme daha geleceği konuşulmaya başlandı. Gelen güncellemeyle birlikte oyuncular artık daha rahat iletişim kurabilecek. PUBG oyuncuları şimdi gelecek bu güncellemede hangi özelliklerin bulunduğunu merak ediyor. İşte güncellemede yer alacağı konuşulan özellikler...

PUBG'ye gelecek yeni özellikler ve güncellemeler PUBG meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. PUBG'ye gelecek yeni özellikle kullanıcılar artık arkadaşlarıyla rahatlıkla irtibat kurabilecek. Peki, PUBG'ye gelmesi beklenen yeni özellikler neler? İşte o özellik...

RADYO MESAJLARI AKTİF OLACAK

PUBG'ye gelen yeni güncellemenin ardından artık radyo mesajları aktif olacak. Dönemin efsane oyunları arasında yer alan Counter Strike'da alışkın olduğumuz radyo mesajları PUBG'de de yer alacak.

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