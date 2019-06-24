PUBG'ye gelecek yeni özellikler ve güncellemeler PUBG meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. PUBG'ye gelecek yeni özellikle kullanıcılar artık arkadaşlarıyla rahatlıkla irtibat kurabilecek. Peki, PUBG'ye gelmesi beklenen yeni özellikler neler? İşte o özellik...
RADYO MESAJLARI AKTİF OLACAK
PUBG'ye gelen yeni güncellemenin ardından artık radyo mesajları aktif olacak. Dönemin efsane oyunları arasında yer alan Counter Strike'da alışkın olduğumuz radyo mesajları PUBG'de de yer alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.