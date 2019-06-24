PUBG'ye gelecek yeni özellikler ve güncellemeler PUBG meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. PUBG'ye gelecek yeni özellikle kullanıcılar artık arkadaşlarıyla rahatlıkla irtibat kurabilecek. Peki, PUBG'ye gelmesi beklenen yeni özellikler neler? İşte o özellik...

RADYO MESAJLARI AKTİF OLACAK

PUBG'ye gelen yeni güncellemenin ardından artık radyo mesajları aktif olacak. Dönemin efsane oyunları arasında yer alan Counter Strike'da alışkın olduğumuz radyo mesajları PUBG'de de yer alacak.