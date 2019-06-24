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  • 24.06.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 23:50

Android Q güncellemesi alacak telefonları hangileri? İşte merakla beklenen o liste...

ve ABD arasında yaşanan kriz devam ederken Huawei yeni işletim sistemiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Huawei bir yandan çalışmalarına devam ederken hangi Huawei telefonlarının Android Q güncellemesi alacağı belli oldu. Şimdi Huawei kullanıcıları merakla Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonları hangileri? İşte o telefon listesi...

İşte Android güncellemesi alacak Huawei telefonları...

Huawei'nin ABD ile yaşadığı gerilimin ardından birçok Huawei kullanıcısı gelişmeleri yakından takip ediyor. Yaşanan krizin ardından Çinli teknoloji şirketi Huawei ise yeni bir işletim sistemi için harekete geçmişti. ABD'nin Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Android Q güncellemesi öncesinde hangi Huawei cihazların Android Q güncellemesi alacağı belli oldu.

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLARI HANGİLERİ?

İşte Android Q güncellemesini alacak Huawei telefonları...

-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20
-Huawei Mate 20X 5G

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