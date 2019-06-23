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  • 23.06.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 23:39

Instagram'a yeni özellikler geliyor! özelliği aktif olacak

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan Instagram kullanıcılara sunulacak yeni özellikleri test ediyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni ise Instagram'ın bir dönem kullanıcılarına sunduğu ancak sonradan bilinmeyen bir sebepten ötürü kaldırdığı '' özelliği oldu. Peki, Stop Motion özelliği nedir? İşte yeni özelliklere dair detaylar...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında Instagram'a yeni özellikler geliyor. Şimdilik test aşamasında olan özellikler, testlerin olumlu olarak tamamlanmasının ardından kullanıcılara sunulacak.

STOP MOTİON NEDİR?

Instagram'ın bir dönem kullanıcılarına sunduğu ancak sonradan bilinmeyen bir sebepten ötürü kaldırdığı 'Stop Motion' özelliği oldu. Stop Motion özelliğiyle belirtilen süre boyunca kayıt yapabiliyor ve bu kaydı durdurabiliyor sonra da kayda devam edilebiliyor. Bu sayede ortaya hareketliymiş gibi görünen görüntüler çıkıyor.

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