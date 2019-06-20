Google ve Huawei arasında yaşanan gerginlikten sonra birçok Huawei kullanıcısı yaşanacak gelişmeleri merakla takip ediyordu. Yaşanan krizin ardından Çinli teknoloji şirketi Huawei ise yeni bir işletim sistemi için harekete geçmişti. ABD'nin Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Huawei, İtalyan haber kaynağı HDBlog'a göre bazı Huawei cihazlarına Android Q güncellemesi dağıtacak.

HANGİ TELEFONLARA ANDROİD GÜNCELLEMESİ GELECEK?

- Huawei P30 Pro

- Huawei P30

- Huawei P30 Lite

- Huawei Mate 20 Pro

- Huawei Mate 20