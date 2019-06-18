Oppo'nun Reno 10x Zoom modeli, 7 bin 999 TL'den başlayan fiyatla Türkiye'de satışa çıktı. Reno 10x Zoom'un üç lens sistemi; 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens ve 8MP geniş açılı lensten oluşuyor. En önemli özellik, çekim sırasında otomatik olarak açılıp kapanabilen pop-up kamera, 10x Zoom modelinde de kendini gösteriyor. Açılma 0.8 saniyede gerçekleşiyor. Düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve kamerayı otomatik olarak geri çekiyor.
- Teknoloji
- 18.06.2019
- Gazete
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de! İşte özellikleri
Oppo'nun Reno 10x Zoom modeli, 7 bin 999 TL'den başlayan fiyatla Türkiye'de satışa çıktı. Reno 10x Zoom'un üç lens sistemi; 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens ve 8MP geniş açılı lensten oluşuyor.
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