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Oppo 10X Zoom 'de! İşte özellikleri

Oppo'nun 10x Zoom modeli, 7 bin 999 TL'den başlayan fiyatla 'de satışa çıktı. 'un üç lens sistemi; 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens ve 8MP geniş açılı lensten oluşuyor.

Reno 10X Zoom piyasada
Oppo'nun 10x Zoom modeli, 7 bin 999 TL'den başlayan fiyatla 'de satışa çıktı. 'un üç lens sistemi; 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens ve 8MP geniş açılı lensten oluşuyor. En önemli özellik, çekim sırasında otomatik olarak açılıp kapanabilen pop-up kamera, 10x Zoom modelinde de kendini gösteriyor. Açılma 0.8 saniyede gerçekleşiyor. Düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve kamerayı otomatik olarak geri çekiyor.

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