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  • 19.06.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 00:26

'tan yeni adımı! Resmen duyuruldu

, 2020 yılında “” adlı yeni bir kripto nin piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirdi. Açıklamada Facebook kullanıcılarının sunulacak yeni hizmetle tasarruf, harcama ve para transferi yapabilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek

Sosyal paylaşım platformu Facebook, gelecek yıl (2020) yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.

ÖDEME SİSTEMLERİYLE DESTEKLENECEK

Facebook'tan yapılan açıklamada 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin "Libra" olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi.

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