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Çocuklarına karne hediyesi arayanlara LEGION Y530

, çocuklarına karne hediyesi arayışında olan ailelere oyun bilgisayarı Legion Y530'u sunuyor. Çift kanallı termal sistemiyle sessiz ve ısınmadan çalışan bilgisayar...

Hediye arayanlara LEGION Y530
Lenovo, çocuklarına karne hediyesi arayışında olan ailelere oyun bilgisayarı Legion Y530'u sunuyor. Çift kanallı termal sistemiyle sessiz ve ısınmadan çalışan bilgisayar, 8. nesil Intel Core mobil işlemci hızı, ince kenarlı 15.6 inç ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü FHD ekran, Harman Dolby Audio hoparlörler gibi özelliklere sahip.

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