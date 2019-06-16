Sosyal medya platformu Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp, uygulama üzerinde çalışmalarına devam ediyor. WhatsApp yeni yaptığı duyuruda sahte mesajlar konusunda önemli bir atacağını belirtti. Şimdi birçok Whatsapp kullanıcısı şirket tarafından yapılan açıklamayı merak ediyor.

GEREKLİ ADIM ATILDI



WhatsApp uygulama üzerinde yayılan sahte mesajlar konusu üzerine odaklanarak gerekli adımı attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı mesajı fazla sayıda kişiye gönderen kullanıcılara dava açacağını bildirildi.