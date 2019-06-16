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  • 16.06.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 19:27

'tan kullanıcılara uyarı! Onu yapan kişiye dava açılacak

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak bilinen önemli bir adım atmak için hazırlanıyor. WhatsApp toplu mesajlar yoluyla dağıtılan yanlış haberlerin önüne geçmek için toplu mesaj atanlar hakkında dava açabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, aynı mesajı fazla sayıda kişiye gönderen kullanıcılara dava açacağını belirtildi.

Sosyal medya platformu Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp, uygulama üzerinde çalışmalarına devam ediyor. WhatsApp yeni yaptığı duyuruda sahte mesajlar konusunda önemli bir atacağını belirtti. Şimdi birçok Whatsapp kullanıcısı şirket tarafından yapılan açıklamayı merak ediyor.

GEREKLİ ADIM ATILDI

WhatsApp uygulama üzerinde yayılan sahte mesajlar konusu üzerine odaklanarak gerekli adımı attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı mesajı fazla sayıda kişiye gönderen kullanıcılara dava açacağını bildirildi.

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