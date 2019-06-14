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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 19:31

mobile için yeni güncelleme! Birbirinden farklı özellikler geldi

tarafından yayınlanan güncellemeyle birlikte takım ölüm maçı modu mobile geldi. Oyun bu güncellemeyle, çok sayıda oyun içi eklentinin yanı sıra, hızlı tempolu çatışmalar için 4v4 savaş modu sunuyor. Peki, PUBG'ye gelen diğer özellikler neler? İşte o özellikler...

PUBG mobile için yeni güncelleme geldi

MOBILE yeni bir güncelleme daha geldi. Gelen güncellemeyle birlikte oyuncular "çorba parası" çıkartmak için iletişim kurmaya, birlikte çalışmaya ve hızlı düşünmeye yönlendiriliyor.

Birinci Şahıs Nişancı (FPP) ve Üçüncü Şahıs Nişancı (TPP) perspektiflerinde oynanabilen yeni mod, zaman kısıtlamalı yeniden canlanma ile takımları en çok skoru toplamak için yarıştıracak.

Yeni 0.13.0 güncellemesi, Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından açıklanan yeni kilometre taşından hemen birkaç hafta sonra yayınlanıyor.

Bugünün içerik güncellemesiyle ilgili diğer ayrıntılar şu şekilde sıralanıyor:

GELİŞTİRİLMİŞ KONTROL AYARLARI: Birinci Şahıs Nişancı (FPP) ve Üçüncü Sahıs Nişancı (FPP), özellikle yüksek atlama ve tırmanma için yeni bir düğme de dahil olmak üzere ekran kontrolü özelleştirme için benzersiz kontrol ayarlarına sahiptir;

GODZİLLA - CANAVARLAR KRALI TEMASI: PUBG MOBILE ve Godzilla: Canavarlar Kralı arasında süren işbirliğinin bir parçası olarak, göz korkutucu bir Godzilla teması, birçok tematik etkinlik, ödül ve daha fazlasını içerir;

VİKENDİ AYAK İZLERİ: Oyuncular artık düşmanlarının nerede olduğunu Vikendi tundra haritasında karda kalmaya başlayan ayak izlerini takip ederek bulabilecek.

ÜÇÜNCÜ TARAF HİLE KARŞITI SİSTEM: Yeni eklenen bu uygulama sayesinde emülatör vb. uygulamalarla yapılan hileler tespit ve rapor edilebilecek.

YENİ BAŞARIMLAR: Oyuncular yeni eklenen takım ölüm savaşlarına ait başarımlarını kazanmak için kendilerini sınayabilecekler, bunlara ilk ve son öldürme, kazanma sayısı ve birçok yeni başarım dahildir.

EK SOSYAL ÖZELLİKLER: Bugünün güncellemesi, maçların sonunda MVP vitrinleri, portatif dolap sisteminde yükseltmeler, popülerlik hediyesi ödülleri, karizma puanları ve daha fazlasını içeren birçok yeni sosyal özellik sunuyor.

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