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Sık seyahat edenlere 'den

'in serisine eklediği Windows kurumsal modelleri, sık seyahat eden veya dışarıda çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlandı.

Sık seyahat edenlere

Acer'in TravelMate P6 serisine eklediği Windows kurumsal modelleri, sık seyahat eden veya dışarıda çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlandı. 20 saate varan pil ömrüne sahip bu modeller, 1.1 kg ağırlığa ve 16.6 mm inceliğe sahip. Ayrıca bilgisayarın pilinin yarısı 45 dakika içinde şarj olabiliyor. Bilgisayarlar, 180 derece dönebilen menteşesiyle ortak çalışmayı kolaylaştırıyor. Tamamen yatırılabilen ekrandaki görüntüleri çok sayıda kişi görebiliyor.

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