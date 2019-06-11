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8C 2 gün pil ömrü vaat ediyor

8C, 4000 mAh batarya ile 2 günlük pil ömrü vaat ediyor. 4000 mAh pil, 12.5 saate kadar video oynatma, 11.1 saate kadar oyun oynama, 50 saat kadar müzik çalma ve 50 saat kadar bekleme süresi sunuyor.

2 gün pil ömrü

HONOR 8C, 4000 mAh batarya ile 2 günlük pil ömrü vaat ediyor. 4000 mAh pil, 12.5 saate kadar video oynatma, 11.1 saate kadar oyun oynama, 50 saat kadar müzik çalma ve 50 saat kadar bekleme süresi sunuyor. Telefon; 6.26 inç 19:9 oranına sahip FullView ekranı, kedi gözü tasarımı, göz rahatlığı teknolojisi, 13+2 MP dual arka ve LED flaş destekli 8 MP ön kamerası ile dikkat çekiyor.

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