Canon, Babalar Gününde 'Ne hediye alacağım?' diye soranlara EOS 250D fotoğraf makinesini sunuyor. Teknolojiyi ve fotoğrafı yakından takip eden babalara yönelik EOS 250D; 24.1 megapiksel çözünürlüğü, 4K video kalitesi ve DIGIC 8 işlemcisi ile giriş seviyesindeki amatör fotoğrafçılara cam gibi netliğe sahip fotoğraf ve videolar sunuyor. Akıllı cihazlarla Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden anında bağlantı kurabilen ve bu sayede dosyaları hızlı bir şekilde aktarabilen Canon EOS 250D'nin siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renk gövde seçeneği bulunuyor.