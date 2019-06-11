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Fotoğraf tutkunu babalara

Canon, nde 'Ne hediye alacağım?' diye soranlara EOS 250D fotoğraf makinesini sunuyor. Teknolojiyi ve fotoğrafı yakından takip eden babalara yönelik EOS 250D; 24.1 megapiksel çözünürlüğü, 4K video kalitesi ve DIGIC 8 işlemcisi ile giriş seviyesindeki amatör fotoğrafçılara cam gibi netliğe sahip fotoğraf ve videolar sunuyor.

Fotoğraf tutkunu babalara

Canon, nde 'Ne hediye alacağım?' diye soranlara EOS 250D fotoğraf makinesini sunuyor. Teknolojiyi ve fotoğrafı yakından takip eden babalara yönelik EOS 250D; 24.1 megapiksel çözünürlüğü, 4K video kalitesi ve DIGIC 8 işlemcisi ile giriş seviyesindeki amatör fotoğrafçılara cam gibi netliğe sahip fotoğraf ve videolar sunuyor. Akıllı cihazlarla Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden anında bağlantı kurabilen ve bu sayede dosyaları hızlı bir şekilde aktarabilen 'nin siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renk gövde seçeneği bulunuyor.

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