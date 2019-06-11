Canon, Babalar Gününde 'Ne hediye alacağım?' diye soranlara EOS 250D fotoğraf makinesini sunuyor. Teknolojiyi ve fotoğrafı yakından takip eden babalara yönelik EOS 250D; 24.1 megapiksel çözünürlüğü, 4K video kalitesi ve DIGIC 8 işlemcisi ile giriş seviyesindeki amatör fotoğrafçılara cam gibi netliğe sahip fotoğraf ve videolar sunuyor. Akıllı cihazlarla Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden anında bağlantı kurabilen ve bu sayede dosyaları hızlı bir şekilde aktarabilen Canon EOS 250D'nin siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renk gövde seçeneği bulunuyor.
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