Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA G4, Octa Core işlemcisi, yapay zekalı kamerası, daha büyük ekran deneyimi sunan damla V çentik tasarımı ile dikkat çekiyor. Yüzde 82 ekran gövde ve 6.22 inç ekran boyutuna sahip yeni çentik dizaynı ile kullanıcıların, sosyal medyaya göz atarken, oyun oynarken veya video izlerken çok daha fazla ayrıntıyı yakalaması hedefleniyor. 13+2MP çift arka kamerası, 3500 mAh bataryası bulunan telefon, Android: 9.0 Pie'a ve Casper'a özel yazılıma sahip.