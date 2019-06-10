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  • 10.06.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 20:59

ve anlaşacak mı? Huawei'nin yeni işletim sistemi Ark OS görüntüleri ortaya çıktı!

ve arasında yaşanan gerginlikteki son durum teknoloji meraklıları tarafından takip ediliyor. Son olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Trump'ın ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarını gevşetebileceğini belirtti. Aynı zamanda Çinli şirket bir süre önce kendi işletim sistemi için çalışmalara başlamıştı. Huawei'nin yeni işletim sistemine dair görüntülerin ortaya çıktığı konuşuluyor.

Huawei ve ABD arasında yaşanan gerginlikten sonra Huawei yeni bir işletim sistemi için harekete geçmişti. Bu nedenle teknoloji meraklıları Huawei ve ABD arasındaki son gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor.

KENDİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR

Çinli şirket her türlü olumsuz ihtimale karşı bir plan hazırladı ve kendi işletim sistemine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Android lisansı askıya alınan şirketin yeni işletim sistemini Ark OS olarak adlandırılacağı konuşuluyor.

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