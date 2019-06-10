Huawei ve ABD arasında yaşanan gerginlikten sonra Huawei yeni bir işletim sistemi için harekete geçmişti. Bu nedenle teknoloji meraklıları Huawei ve ABD arasındaki son gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor.

KENDİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR

Çinli şirket her türlü olumsuz ihtimale karşı bir plan hazırladı ve kendi işletim sistemine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Android lisansı askıya alınan şirketin yeni işletim sistemini Ark OS olarak adlandırılacağı konuşuluyor.