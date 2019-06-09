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  • 09.06.2019 22:00
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 22:00

'de ler yolda! Güncellemeyle bazı özellikler değişecek

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan 'ye gelecek güncellemeyle nelerin değişeceği merak edilmeye başlandı. Güncellemeyle kullanıcılara sunulacak özellikler yavaş yavaş netleşmeye başladı. PUBG’nin haritası Erangel'a ler geliyor. İşte güncellemeyle PUBG'ye gelecek yeni özellikler...

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan PUBG'ye gelen güncellemeler PUBG meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Oyunun yeni güncellemesiyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

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