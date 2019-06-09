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  • 09.06.2019 20:35
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 20:36

Instagram kullanıcılarına müjde verildi! Artık daha az kullanılacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan Instagram milyonlarca kullanıcısına müjdeyi verdi. Yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesinden gerçekleşen yüksek veri tüketimini düşürecek bir özellik geliştirildi. Yeni gelen özellikle birlikte kullanıcıların mobil tüketimini düşecek. Milyonlarca Instagram kullanıcısı şimdi merakla bu özelliği bekliyor.

Instagram, uygulamayı kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak yeni bir özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi. Özelliği seçen insanlar hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleriyle görüntüleyebilecek.

DAHA AZ HÜCRESEL VERİ KULLANILACAK

Facebook bünyesindeki şirketten yapılan duyuruya göre bu özelliği seçen kullanıcıları hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleri ile görüntüleyebilecek. Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi.

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