Instagram kullanıcılarına müjde verildi! Artık daha az kullanılacak

Instagram, uygulamayı kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak yeni bir özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi. Özelliği seçen insanlar hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleriyle görüntüleyebilecek.
DAHA AZ HÜCRESEL VERİ KULLANILACAK
Facebook bünyesindeki şirketten yapılan duyuruya göre bu özelliği seçen kullanıcıları hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleri ile görüntüleyebilecek. Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi.
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