Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 06.06.2019 13:35
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 13:36

Son dakika: çöktü mü? WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor?

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması 'ta erişim problemi yaşanıyor. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulaması 6 Haziran'da bağlantı problemiyle kullanıcılarını şaşırttı. Aynı zamanda Facebook'ta da bazı problemler yaşanıyor. WhatsApp'tan istediği işlemleri yapamayan kullanıcılar sorusuna yanıt arıyor. Peki, WhatsApp'ta mesajlar neden iletilmiyor? İşte detaylar...

WhatsApp çöktü mü?

Bugün 'ta erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor. WhatsApp'ta bugün öğle saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanıyor.

WHATSAPP VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Geçtiğimiz haftalarda dünya genelinde mesajların iletim sorunu yaşandığı WhatsApp'ta bugün aynı sorun tekrar meydana geldi. Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yapılmadı. İşte erişim sorununun yaşandığı bölgeler...

2 SAAT ERİŞİM SAĞLANAMAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

MESAJLAR GECİKMELİ İLETİLİYOR

Popüler mesajlaşma ağı üzerinden ileti göndermek isteyen kişilerin mesajları gecikmeli olarak iletiliyor. İlerleyen dakikalarda sorunla ilgili uygulamanın yetkililerinden bir açıklama yapılması bekleniyor. Bazı kullanıcılarda ise uygulama sorunsuz olarak çalışıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri