Bugün WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "WhatsApp çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor. WhatsApp'ta bugün öğle saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanıyor.

WHATSAPP VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Geçtiğimiz haftalarda dünya genelinde mesajların iletim sorunu yaşandığı WhatsApp'ta bugün aynı sorun tekrar meydana geldi. Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yapılmadı. İşte erişim sorununun yaşandığı bölgeler...

2 SAAT ERİŞİM SAĞLANAMAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

MESAJLAR GECİKMELİ İLETİLİYOR

Popüler mesajlaşma ağı üzerinden ileti göndermek isteyen kişilerin mesajları gecikmeli olarak iletiliyor. İlerleyen dakikalarda sorunla ilgili uygulamanın yetkililerinden bir açıklama yapılması bekleniyor. Bazı kullanıcılarda ise uygulama sorunsuz olarak çalışıyor.