WhatsApp 1.5 milyar aktif kullanıcısıyla en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması sunvanına sahip. Şimdilerde WhatsApp kullanıcılarına iki yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor.
WhatsApp 1.5 milyar aktif kullanıcısıyla en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması sunvanına sahip. Şimdilerde WhatsApp kullanıcılarına iki yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor.
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