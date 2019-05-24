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  • 24.05.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 19:21

'tan iki ! Bu yenilikler hayatınızı kolaylaştıracak

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması yeni güncellemesiyle kullanıcılarına iki sunacak. Şimdi birçok kişi WhatsApp güncellemesiyle gelecek bu iki yeni özelliği merak ediyor. Peki, bu iki yeni özellik ne olacak? İşte merak edilen o özellikler...

WhatsApp 1.5 milyar aktif kullanıcısıyla en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması sunvanına sahip. Şimdilerde WhatsApp kullanıcılarına iki yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor.

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