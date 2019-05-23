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  • 24.05.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:57

2019 kaç gün, ne kadar? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalktı mı, önceden yaş sınırı kaçtı?

ücreti kaç para? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalktı mı, önceden yaş sınırı kaçtı? Yaşanan son dakika gelişmesiyle, , yeni askerlik sisteminin son halini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. in dikkat çeken noktalarından biri de bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacak olması. Peki önceden yaş sınırı kaçtı? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? İşte son dakika yeni bedelli askerlik sistemi... Yeni sisteme göre, 30 bin lira civarı bedelli askerlik ücreti ödenecek. Askerlik süresi bedelli hariç 6 ay olacak. 6 ayın sonunda kalmak isteyen askerlere 2 bin lira aylık ödeme yapılacak. Peki yeni askerlik sisteminden kimler yararlanacak? Yoklama kaçaklarıyla bakaya kalanlar yararlanabilecek mi?

Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? Hulusi Akar'ın son halini sunduğu yeni askerlik sisteminde dikkat çeken birçok detay bulunuyor. Bu detaylardan biri de bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacak olması. Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini tüm detaylarıyla açıkladı. Bedelli askerlik ücreti 30 bin lira olarak belirlenirken, yasanın çıktığı tarihte silah altında olup altı ayını tamamlamış tüm erler terhis olabilecek. Düzenlemenin bayrama kadar yasalaşması bekleniyor. Peki Bedelli askerlik ücreti kaç para? Bedelli askerlikte son dakika yaş sınırı kalktı mı, önceden yaş sınırı kaçtı?

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