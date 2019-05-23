Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? Hulusi Akar'ın son halini sunduğu yeni askerlik sisteminde dikkat çeken birçok detay bulunuyor. Bu detaylardan biri de bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacak olması. Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini tüm detaylarıyla açıkladı. Bedelli askerlik ücreti 30 bin lira olarak belirlenirken, yasanın çıktığı tarihte silah altında olup altı ayını tamamlamış tüm erler terhis olabilecek. Düzenlemenin bayrama kadar yasalaşması bekleniyor. Peki Bedelli askerlik ücreti kaç para? Bedelli askerlikte son dakika yaş sınırı kalktı mı, önceden yaş sınırı kaçtı?