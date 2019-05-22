Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 22.05.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 09:47

bekleyenler dikkat! Bugün son gün! 'de ne zaman çıkacak?

Beta test dönemi ile Türkiye ve Brezilya'da başlayacak olan 'ı bekleyenler için müjdeli haber geldi. PUBG Lite'ın resmi internet adresi üzerinden sürümün ne zaman Türkiye'ye geleceği konusunda bilgi paylaşıldı. Öte yandan PUBG Lite'a ön kayıt yaptırmak gerekiyor. PUBG Lite bekleyenlerin bugün içerisinde ön başvurularını yapmaları şart.

PUBG Lite bekleyenler dikkat! Bugün son...

PUBG Lite Türkiye çıkış tarihi belli oldu. PUBG Lite için geri sayım başlarken, oyunun resmi internet adresi üzerinden yapılan duyuruda ön kayıtların 22 Mayıs'a kadar yapılması gerektiği bildirildi. Düşük performanslı bilgisayarlarda rahatça oynanabilecek olan PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? PUBG Lite sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar...

PUBG Lite'ı kullanabilmeniz için ön kayıt oluşturmanız lazım. PUBG Lite ön kayıt işlemleri, oyunun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG Lite bekleyenler dikkat! Bugün son gün! PUBG Lite Türkiye'de ne zaman çıkacak?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri