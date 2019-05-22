PUBG Lite Türkiye çıkış tarihi belli oldu. PUBG Lite için geri sayım başlarken, oyunun resmi internet adresi üzerinden yapılan duyuruda ön kayıtların 22 Mayıs'a kadar yapılması gerektiği bildirildi. Düşük performanslı bilgisayarlarda rahatça oynanabilecek olan PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? PUBG Lite sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar...

PUBG Lite'ı kullanabilmeniz için ön kayıt oluşturmanız lazım. PUBG Lite ön kayıt işlemleri, oyunun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.