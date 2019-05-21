Türkiye'de ücretsiz PUBG Lite için ön kayıtlar 9 Mayıs tarihinde başlamıştı. Milyonlarca kişi tarafından oynanan oyununun Lite versiyonu daha şimdiden birçok kişi tarafından merakla beklenmeye başlandı. İki haftalık ön kayıt sürecinde 300 bin üzeri kayıt alan oyun büyük başarı sağladı.

PUBG LİTE'IN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Gözler şimdi 23 Mayıs tarihine çevrildi. PUBG Lite 23 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye'de oynanabilecek.