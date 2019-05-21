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  • 22.05.2019 01:57
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 01:58

'den büyük başarı! Daha çıkmadan rekor kırdı

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından oynanan 'nin yeni versiyonu Lite'da ön kayıt rekoru kırıldı. İki haftalık süreçte 300 bin üzeri kayıt alan oyun daha şimdiden PUBG meraklıları tarafından bekleniyor. Peki, ne zaman çıkacak? İşte PUBG Lite'a dair merak edilen tüm detaylar...

Türkiye'de ücretsiz PUBG Lite için ön kayıtlar 9 Mayıs tarihinde başlamıştı. Milyonlarca kişi tarafından oynanan oyununun Lite versiyonu daha şimdiden birçok kişi tarafından merakla beklenmeye başlandı. İki haftalık ön kayıt sürecinde 300 bin üzeri kayıt alan oyun büyük başarı sağladı.

PUBG LİTE'IN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Gözler şimdi 23 Mayıs tarihine çevrildi. PUBG Lite 23 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye'de oynanabilecek.

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