Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 21.05.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 15:33

Mayıs ayı 2019 alınabilecek lar hangileri? İşte mı sonrası !

oranlarının büyük ölçüde artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle bireyler en ucuz lar hangileri sorusunun yanıtını arıyor. İşte en uygun fiyatlarla satın alınabilecek akıllı telefonlar. Mayıs ayında na alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda bütçesi 1500 TL olanlar için kısa bir liste hazırladık. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik. İşte ayı ÖTV sonrası ile 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonları derledik

En ucuz akıllı telefonlar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor. ÖTV zammı sonrası ise en ucuz cep telefonları revaçta. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. Peki yapılan bu ÖTV zamları akıllı telefon fiyatlarını nasıl etkiledi? Açık konuşmak gerekirse zamlar henüz telefon fiyatlarına tam anlamıyla yansımış değil. Fakat çok büyük bir ihtimalle mevcut stoklar tükendiğinde ya da azaldığında zamlı fiyatlar daha net bir şekilde karşımıza çıkacaktır. İşte 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar ve markaları

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriMayıs ayı 2019 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri? İşte ÖTV zammı sonrası en ucuz cep telefonları!
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri