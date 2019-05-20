Görünce şaşırmayın! Instagram Direct (DM) uygulaması kapatıyor Kişilerin fotoğraf ve video paylaşabildiği bir platform olan Instagram her geçen gün takipçilerine yeni özellikler sunuyor. Bir süre önce Direct uygulamasını hayata geçiren Instagram'ın bu uygulamayı kapatacağı öğrenildi. Instagram'ın Dırect uygulamasını yayınlamasının ardından uygulamaya ilgi armıştı.

Yaklaşık 750 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram flaş bir karara imza attı. Instagram, 2017 Aralık ayında hayata geçirdiği Direct uygulamasının macerasına son veriyor. Direct Message özelliğinin etkileşimini artırmak için Direct uygulamasını yayınlanan Instagram, kullanıcılarına gönderdiği mesaj ile uygulamanın kapatacağını bildirdi. Uygulama hayata geçtikten sonra büyük bir kitle tarafından indirilmişti. Ancak, Instagram'ın aldığı karar sonrası Direct Message özelliğine Instagram'ın içinden devam ettirileceği açıklandı. Şirketten yapılan açıklama ile birlikte Instagram Direct uygulamasının önümüzdeki ay sonlandırılacağı öğrenildi. HABERİN DEVAMI

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