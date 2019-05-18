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  • 18.05.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 14:46

2019 zammı sonrası 1000 lira altı en ucuz cep telefonları hangileri! İşte en ucuz cep telefonu modelleri

Döviz kurunun yükselmesine paralel olarak si’nin artması sonucunda vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırma başladı. Bu bağlamda dev cep telefonu üreticileri Türkiye pazarını kaybetmemek için fiyatları ucuzlatma yoluna gidiyor. Haberimizde ÖTV zammı sonrası 1000 lira altı en ucuz cep telefonlarını araştırdık. Bütçeye uygun olan bu telefonlar aynı zamanda pahalı olan telefonlarında bir çok özelliğini barındırıyor. Peki 1000 lira altı en ucuz cep telefonları hangileri! İşte en ucuz cep telefonu modelleri ve detaylar

2019 ÖTV zammı sonrası 1000 lira altı en ucuz cep telefonları hangileri! İşte en ucuz cep telefonu modelleri. Telefonda vergi oranlarının yüzde 80'e yaklaşmasına ve maliyetlerin hızla artmasına rağmen pazar kaybetmemek adına 1000 TL ve altında telefon satışları tüm hızıyla sürüyor… Vatandaşlar artan fiyatlar neticesinde bütçelerine uygun olan ucuz telefonlara yöneldiler. ÖTV zammı sonrası ucuz telefonlar daha çok satın alınıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

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