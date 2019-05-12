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  • 12.05.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 19:49

'ın yeni kararı kullanıcıları şaşırttı: O özellik geri çekildi!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması 'ın yeni kararı kullanıcılarını şaşırttı. Sürekli yaptığı yeniliklerle gündeme gelen WhatsApp bu sefer duyurduğu bir özelliği geri çekti.

WhatsApp yenilikler yapmaya devam ederken bu kez aldığı kararla kullanıcılarını üzdü. Yaptığı yenilikler ve kullanışlı değişilikleriyle büyük övgüler alan WhatsApp, Android sürümlerindeki kararıyla büyük tepki topladı.

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