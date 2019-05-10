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  • 10.05.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 21:24

'den için ve yağış uyarısı! Birçok ilde yağış bekleniyor

Genel Müdürlüğü’nden başta olmak üzere birçok il için ve yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlandığı 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına uyarıları geldi. ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunu merak edenler için İşte Meteoroloji’nin yayınlandığı 5 günlük hava durumu raporu...

Son günlerde hava sıcaklıklarının Bahar aylarına göre olumsuz olmasından dolayı birçok vatandaş günaşırı 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda ise İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde önümüzdeki birkaç gün sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, yağışlar ne zaman gerçekleşecek? İşte Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu...

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