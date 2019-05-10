Son günlerde hava sıcaklıklarının Bahar aylarına göre olumsuz olmasından dolayı birçok vatandaş günaşırı 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda ise İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde önümüzdeki birkaç gün sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, yağışlar ne zaman gerçekleşecek? İşte Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu...