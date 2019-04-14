Yerel basında çıkan haberlere göre, Nepal, son derece popüler olan çevrimiçi oyun PlayerUnknown'ın Battlegrounds'unu (PUBG) yasakladı.



Katmandu Post gazetesinin yayınına göre, Nepal Telekomünikasyon Kurumu, tüm internet ve mobil servis sağlayıcılarından Perşembe gecesi PUBG'yi derhal yasaklamalarını istedi.



Gazeteye göre, yasak, Katmandu Büyükşehir Suç Bölümü'nden bir polis ekibinin geçtiğimiz Çarşamba günü Kathmandu bölge mahkemesinde bir Kamuoyu Davası açması sonrasında geldi.



Suç bölümü, mahkemeye, oyunun "çocukların ve gençlerin davranışlarını ve çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini" söyledi.



Gazeteciler, "Bölge mahkemesi aynı gün PUBG'yi yasaklamak için izin verdi" dedi.



Nepal'in başkenti kıdemli polis memuru Dhiraj Pratap Singh, "Oyunun çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin olarak ebeveynlerden, okullardan ve okul birliklerinden bazı şikayetler aldık" dedi.



"Ayrıca Katmandu Bölge Mahkemesinden oyunu yasaklama iznini talep etmeden önce psikiyatrlarla görüşmeler yaptık" dedi.

PUBG NEDİR?

PUBG, Güney Koreli video oyun şirketi Bluehole'un bir yan kuruluşu olan PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler bir çevrimiçi çok oyunculu savaş oyunudur.



Oyun, bir adada paraşütle oynayan ve kalan son kişi olmak için savaşan maksimum 100 oyuncuyla ilgileniyor. Oyuncular adaya indikten sonra silah ve diğer ekipmanları aramalı ve oyunu kazanmak için yarışmalıdır.