Son zamanlarda akıllı telefon modelleriyle dikkat çeken teknoloji devi Huawei, Paris'te düzenlenen etkinlikle beraber merakla beklenen Huawei P30 serisini tanıttı. Teknoloji meraklıları şimdi Huawei P30 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Huawei P30 fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? Huawei'nin yeni modeline ilişkin merak edilen detayları sizin için derledik.

HUAWEİ P30 FİYATI NE KADAR?

Huawei P30 Pro'nun Türkiye fiyatı 6999 TL olacak. P30 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise perakende ve online satış noktalarında 7999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışta olacak.

Huawei P30 ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile yine Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatör kanallarının yanı sıra perakende ve online satış noktalarında 5699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile mağazalarda yerini alacak.

HUAWEİ P30 ÖZELLİKLERİ

İşte Huawei P30'un teknik özellikleri...

6.1 inç boyut

OLED ekran

Full HD+ çözünürlük

6 GB RAM

128 GB depolama alanı

3650 mAh kapasiteli batarya

6.47 inç'lik ekranıya gelen ve 1080×2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei P30 Pro, küçük bir çentik ve OLED ekran kullanıyor. Ekran özellikleri bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu yer alıyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği en güçlü mobil işlemcisi olan Kirin 980'den güç alan Huawei P30 Pro, 8 GB RAM'le geliyor. Diğer yandan cihaz 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine de sahip.

40 Megapiksel, 20 Megapiksel ve 8 Megapiksel olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olan telefonun ön tarafın 30 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. 4200 mAh bataryasıyla şarj sorununu ortadan kaldırması beklenen telefon, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkarken aynı zamanda EMUI 9.1 arayüzüyle geliyor.