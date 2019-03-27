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  • 27.03.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 21:25

'tan beyaz ırkçılık paylaşımı yapılamayacak

, beyaz ırkçılık içerikli gönderi, fotoğraf ve her türlü paylaşımı engelleyeceğini duyurdu.

Facebook'tan flaş karar! O içerikleri....

platformu , beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığını yansıtan içerikleri engelleyeceğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, platform üzerinden paylaşılan beyaz milliyetçiliği, üstünlüğü ve ayrımcılığına atıfta bulunan gönderi, fotoğraf ve diğer içeriklerin engelleneceği kaydedildi. Söz konusu kararın Instagram'a da uygulanacağı belirtilirken, uygulamanın gelecek hafta başlayacağı aktarıldı.

'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Teröristin saldırı anında aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntü, sosyal medyada sıkça paylaşılmış ve ardından kaldırılmıştı.

Facebook, beyaz ırkçıların görüşlerini paylaşmalarına tepkisiz kalması nedeniyle daha önce sıkça eleştirilmişti.

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