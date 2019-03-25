5G ile ilgili testlere 2018 yılında başlanmıştı. Türkiye'nin 5G'ye ne zaman geçeceği merakla ediliyordu. Eğer büyük bir aksilik olmazsa 2019'un ikinci yarısından itibaren bazı ülkeler 5G'ye resmen geçmiş olacaklar. Türkiye'nin 5G'ye ne zaman geçileceğine dair son açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi. Bakan Turhan'ın açıklamalarının ardından 5G Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusu yanıt bulmuş oldu.

5G TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin 2020 yılında 5G'ye geçeceğini vurgulayarak, "Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok büyük teknolojik devrimlerle karşı karşıya. Biz ülkemizde şu anda 4.5G teknolojisini kullanıyoruz. İnşallah 2020 onun gayreti çalışması içerisindeyiz 5G geliyor. Bu 5 G'nin teorik uzmanı ODTÜ'lü bir mühendis hocamız" diye konuştu.

"5G'Yİ KULLANAN İLK 10 ÜLKEDEN BİRİSİ OLACAĞIZ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dünyada 5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde de 5G'nin ticari olarak kullanılabileceği deneme amaçlı bile olsa yerlerimiz olacak." dedi.

Sayan, 5G'nin standartlaşmasıyla ilgili çalışmaların 2016 yılında başladığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 4,5G yetkilendirmesini yaparken 5G'ye uygun bir yetkilendirme rejimi izledik ve frekansları tahsis etmiş olduk. Dünyada 5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde de 5G'nin ticari olarak kullanılabileceği deneme amaçlı bile olsa yerlerimiz olacak. 5G'yi mevcut yetkilendirmeyle kullanabiliyor olacağız." dedi.