Oyunseverleri favori oyunları arasında yer alan Call of Duty bilgisayar ve oyun konsollarının ardındın mobil cihazlara geliyor. Activision şirketi merakla beklenen Call of Duty mobille ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Şimdi oyunseverler Call of Duty mobile ne zaman geliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Call of Duty özellikleri...

CALL OF DUTY MOBİLE NE ZAMAN GELİYOR?

Dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alan Activision, Call of Duty: Mobile ile ilgili açıklama yaptı. Activision, Call of Duty'nin mobil versiyonunu piyasaya süreceğini Twitter üzerinden duyurdu. Call of Duty serisinden modlar, silahlar ve karakterler içeren oyunun dünya genelinde iOS ve Android platformları için kullanabilir olacağı açıklanırken resmi çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı.

CALL OF DUTY MOBİLE ÖZELLİKLERİ NELER?

Android ve iOS cihazlarda ücretsiz oynanabilecek olan Call of Duty: Mobile'ın henüz ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Ancak CoD hayranlarının oldukça beğeneceği Nuketown ve Crash gibi haritalar oyunun bir parçası olacak.

Black Ops ve Modern Warfare dahil olmak üzere Call of Duty serisinden çeşitli haritalara yer verilen oyunda Nuketown, Crash ve Hijacked haritalarını görebileceğiz. Unity real-time 3D geliştirme platformunu kullanan oyun klasik bir çok oyunculu modla gelecekken yepyeni modlar da yakında duyurulacak.

CALL OF DUTY MOBİLE TANITIM