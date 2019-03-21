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  • 21.03.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 22:55

'tan o iddialara yanıt: Kullanıcı leri...

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu , kullanıcı lerinin düz metin olarak saklandığını duyurdu. uzmanı , güvenlik kurallarına göre  şifrelerin düz metin olarak saklanmaması gerektiğine işaret ederek, Facebook gibi  büyük bir şirketin şifreleri düz metin olarak tutmasının geçerli bir sebebi  olmadığını söyledi.

O iddialara yanıt: Kullanıcı şifreleri...

yer alan 'un kullanıcılarının lerini düz metin biçiminde tuttuğu iddialarına ilişkin Facebook'tan açıklama yapıldı. Facebook açıklamasında, milyonlarca Facebook kullanıcısının şifresinin düz metin olarak saklandığı ancak şifrelerin şirket içi sunucularda tutulduğu ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Facebook çalışanlarının bu bilgilere ulaşımı kötüye kullanmalarıyla ilgili herhangi bir kanıt olmadığı da belirtildi.

uzmanı , güvenlik kurallarına göre şifrelerin düz metin olarak saklanmaması gerektiğine işaret ederek, Facebook gibi büyük bir şirketin şifreleri düz metin olarak tutmasının geçerli bir sebebi olmadığını söyledi.

"Krebs on Security" isimli blog sayfasında, Facebook'un 600 milyon civarında kullanıcısının şifresini yıllarca düz metin olarak tutulduğu bilgisi yer almıştı.

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