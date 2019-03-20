Xiaomi Redmi Note 7 fiyatı ne kadar? Teknik özellikleri neler?

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni telefonu Xiaomi Redmi Note 7 tanıtıldı. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin açıklamasının ardından teknoloji meraklıları şimdi Xiaomi Redmi Note 7 ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Xiaomi Redmi Note 7 fiyatı ne kadar olacak? İşte Xiaomi Redmi Note 7'nin özellikleri...

XİAOMİ REDMİ NOTE 7 ÖZELLİKLERİ NELER?

- Snapdragon 632 işlemci

- Arka tarafta 12 megapiksel kamera (2 megapiksel derinlik sensörü)

- Ön tarafta 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera

- 2/3/4 GB RAM seçenekleri

- 16/32/64 GB depoloma alanı seçenekleri

- 6.26 inç boyutunda ekran

- 4000 mAh batarya

- 1520 x 720 HD+ çözünürlüğünde ekran

- Su damlası çentiği

XİAOMİ REDMİ NOTE 7 FİYATI NE KADAR?

Kırmızı, Mavi ve Siyah renk seçeneklerine sahip olan telefonun fiyatı 104 dolardan başlıyor ve RAM ve depolama seçeneklerine göre 149 dolara kadar çıkabiliyor. Xiaomi Redmi Note 7'nin Türkiye fiyatı ise henüz belli olmadı.