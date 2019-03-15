Google gün içinde birçoğumuzun kullandığı internet arama motorudur. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde Google insanların en çok kullandığı arama motoru olarak bilinmektedir. Peki, gün içinde birçok kez giriş yaptığımız Google'ın logosundaki harflere dikkat ettiniz mi? Mesela Google logosunda yeşil olan harf hangisidir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

GOOGLE LOGOSUNDA YEŞİL OLAN HARF HANGİSİDİR?

CEVAP: "L" HARFİ

GOOGLE HAKKINDA...

Google, İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.

Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur. İkili, sık sık "Google Guys" olarak anılmaktadır. Google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kuruldu ve 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar.