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  • 13.03.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 18:35

batarya özelliği nedir? Teknik özellikleri nelerdir?

Dünya teknoloji devi Samsung'un M20 modeli teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Birçok kişi batarya özelliği nedir sorusu büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Samsung Galaxy M20'nin teknik özellikleri nelerdir?

Samsung tarafından üretilen Galaxy M20 şu şıralar dikkat çeken cihazlar arasında yer alıyor. Teknoloji meraklıları internette batarya özelliği nedir sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Aynı zamanda de merakla araştırılıyor. Samsung Galaxy M20 modeline ilişkin merak edilen detayları sizin için derledik.

SAMSUNG GALAXY M20 BATARYA ÖZELLİĞİ NEDİR?

Samsung Galaxy M20 cihazında 5000 MAH BATARYA yer almaktadır. Aynı zamanda bu cihazda 3x hızlı şarj özelliği bulunmaktadır.

SAMSUNG GALAXY M20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RAM: 3GB
DAHİLİ HAFIZA: 32GB
​İŞLEMCİ: Octa-Core (1.8GHz Quad + 1.6GHz Quad)
EKRAN BOYUT/ÇÖZÜNÜRLÜK: 6.3" TFT 2340 x 1080 (FHD+)
AĞ: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD
FLAŞ: Arka Flaş
BOYUTLAR: 156.4 x 74.5 x 8.8
AĞIRLIK: 186 gr.
KAMERA: 13MP (F1.9) + 5MP (F2.2)
ÖN KAMERA: 8MP (F2.0)

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