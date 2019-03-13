Samsung tarafından üretilen Galaxy M20 şu şıralar dikkat çeken cihazlar arasında yer alıyor. Teknoloji meraklıları internette Samsung Galaxy M20 batarya özelliği nedir sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Aynı zamanda Samsung Galaxy M20 teknik özellikleri de merakla araştırılıyor. Samsung Galaxy M20 modeline ilişkin merak edilen detayları sizin için derledik.

SAMSUNG GALAXY M20 BATARYA ÖZELLİĞİ NEDİR?

Samsung Galaxy M20 cihazında 5000 MAH BATARYA yer almaktadır. Aynı zamanda bu cihazda 3x hızlı şarj özelliği bulunmaktadır.

SAMSUNG GALAXY M20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RAM: 3GB

DAHİLİ HAFIZA: 32GB

​İŞLEMCİ: Octa-Core (1.8GHz Quad + 1.6GHz Quad)

EKRAN BOYUT/ÇÖZÜNÜRLÜK: 6.3" TFT 2340 x 1080 (FHD+)

AĞ: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD

FLAŞ: Arka Flaş

BOYUTLAR: 156.4 x 74.5 x 8.8

AĞIRLIK: 186 gr.

KAMERA: 13MP (F1.9) + 5MP (F2.2)

ÖN KAMERA: 8MP (F2.0)