Facebook, WhatsApp ve Instagram'da bugün yaşanan erişim sorunlarının nedenleri kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. Birçok kişi Facebook, WhatsApp ve Instagram erişim sorunu hakkında bilgi edinmek istiyor. Akşam saatlerinden itibaren Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu, sayfa yüklenmedi, mesaj gönderme ve ses gönderme gibi problemler yaşanıyor. WhatsApp'ta ise kullanıcıları ses ve görüntü gönderme problemleriyle karşılaşıyor. Peki, Facebook, WhatsApp ve Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorununun ne zaman düzeleceğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı. Erişim sorunuyla ilgili detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.