Bir süredir sessizliğini koruyan Japon teknoloji devi Sony yeni akıllı telefonuyla teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak. Sony, Xperia XZ4 modeli ile telefon piyasasını hareketlendireceğe benziyor. Teknoloji meraklıları Sony Xperia XZ4 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Sony Xperia XZ4 teknik özellikleri neler? İşte cevabı...

SONY XPERİA XZ4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Japon devi Sony henüz Xperia XZ4 modeline ilişkin fazla detay paylaşmadı. Ancak şirkete yakın kaynaklar yeni Sony telefon modeline ilişkin detayları paylaştı. İşte o özellikler...