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  • 20.02.2019 02:08
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 02:23

XZ4 ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri ve fiyatı merak ediliyor

Teknoloji devi Sony yeni akıllı telefonu için gün sayıyor. Teknoloji meraklıları ise XZ4 ne zaman çıkacak sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Peki teknik özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte Sony Xperia XZ4'e dair merak edilenler...

Bir süredir sessizliğini koruyan Japon teknoloji devi Sony yeni akıllı telefonuyla teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak. Sony, Xperia XZ4 modeli ile telefon piyasasını hareketlendireceğe benziyor. Teknoloji meraklıları Sony Xperia XZ4 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Sony Xperia XZ4 teknik özellikleri neler? İşte cevabı...

SONY XPERİA XZ4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Japon devi Sony henüz Xperia XZ4 modeline ilişkin fazla detay paylaşmadı. Ancak şirkete yakın kaynaklar yeni Sony telefon modeline ilişkin detayları paylaştı. İşte o özellikler...

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