Dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG'ye yeni bir mod geliyor. PUBG, zombi modu için hazırlıklara başladı. Yayınlanacak bu mod ile birlikte Resident Evil ortaklığında bambaşka bir atmosfer oyuncuların etrafını saracak. Peki, PUBG zombi modu nedir? PUBG zombi modu ne zaman geliyor ve PUBG zombi modu özellikleri neler? Merakla beklenen PUBG zombi modunun 19 Şubat Salı günü yayınlanması bekleniyor. İşte yeni moda dair detaylar...

PUBG ZOMBİ MODU NEDİR?

PUBG'ye zombi modu geliyor. Yayınlanan bu yeni mod ile birlikte oyunda atmosfer renklenecek. Yarın yayınlanması beklenen bu mod ile birlikte bambaşka bir atmosfer oyuncuların etrafını saracak. Oyunun sunucuları, güncellemenin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için yaklaşık 8 saat kapatılacak. Twitter'daki resmi PUBG Mobile sayfası da aynı şekilde bir duyuru yaptı.

Güncellemede çıkacak olan Zombi Moduna ek olarak, birçok ilginç yeni özellik de eklendi. Bunlardan bazıları Vikendi'ye ve haritaya eklenen ayışığı ve Sanhok şimdi Arcade Mode'da olacak. Kişisel alanlar adı verilen yeni bir özellik de eklenecek diğer bir özellik. Bu alanda, yanınızda durmak için Synergy 400 veya daha üst bir ortağı olarak bir arkadaş seçebilirsiniz.

PUBG ZOMBİ MODU ÖZELLİKLERİ

Eklenen Zombiler: Oyuncular, Resident Evil 2'den gelen zombilerle ve patronlarla dövüştüğünde yeni bir zaman sınırlı etkinlik modu Survive Till Dawn

Eklenen Hava Durumu: Vikendi

Eklenen oyuncu alanları

Sanhok artık Arcade'da mevcut – Quick match

Resident Evil 2 ana menü teması ve müziği eklendi