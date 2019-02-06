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  • 06.02.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 17:43

2019 özellikleri nelerdir? İşte fiyatı

Çinli telefon üreticisi Huawei son günlerde oldukça popüler hale geldi. özellikleri ve Türkiye fiyatı merak konusu oldu. Gündemde sıkça araştırılan Huawei P Smart hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.



Popüler telefon markası Huawei bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye Türkiye'de çekilen ilk reklam filminin başrolünde yer aldı. P Smart 2019 modeli reklamda #SeninleAynıModda hashtag'i ile paylaşıldı ve Youtube kanalında yer aldı.

Hem özellikleri hem de fiyatıyla oldukça ilgi gören Huawei P Smart 2019'in reklam filmine de haberimizden ulaşabilirsiniz.

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