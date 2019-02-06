Popüler telefon markası Huawei bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye Türkiye'de çekilen ilk reklam filminin başrolünde yer aldı. P Smart 2019 modeli reklamda #SeninleAynıModda hashtag'i ile paylaşıldı ve Youtube kanalında yer aldı.
Hem özellikleri hem de fiyatıyla oldukça ilgi gören Huawei P Smart 2019'in reklam filmine de haberimizden ulaşabilirsiniz.
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